İstanbul Adalet Sarayı’na HES koduyla girişler başladı

Özden ATİK- Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) ÇAĞLAYAN’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda HES koduyla giriş uygulamasına başlandı.

Adalet Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesinin ardından bugün saat 14.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı’na girişlerde HES kodu sorulmasına başlandı. Adliye girişinde güvenlik görevlileri tarafından HES kodu sorulacağı belirtilerek vatandaşların kodlarını hazırlaması için uyarı yapıldı. Avukat ve vatandaşlardan HES kodunu söyleyenler veya cep telefonuna indirdikleri uygulamayla karekod gösterenler adliye binasına alındı.

BİR VATANDAŞ İÇERİ ALINMADI

Güvenlik görevlilerinin yaptığı uygulama sırasında bir vatandaş, riskli kişi çıkınca içeri alınmadı. Bu kişinin karısının koronavirüs hastası olduğu, temaslı olduğu içinde hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

HES kodu uygulamasını cep telefonuna indirmeye çalışan bir vatandaş “Şu anda alıyorum. Bence olmalı, sağlığımız için ne gerekiyorsa olmalı” dedi. Avukat Cevdet Akagündüz ise “Avukatlar açısından mesleki sağlık açısından önemli. Tedbirlerin uygulanması kanaatindeyiz” diye konuştu.

HES kodu olmayan Serkan Dadak da “İnternetim yok, indiremedim. Eve gidip evden alacağım. Adli kontrol aldım, itiraz edeceğim. Para cezası da yedim. İş arıyorum. Nasıl olacak durumu anlamadım” dedi. HES kodunu kapıda alan Erol Konyar ise, “Hastalık bulaşan kişiler içeri alınmamış olur” diye konuştu.

Bu arada adliye binası çevresine “HES kodu verilmesi zorunludur” yazılı tabelalar asıldı. HES kodu sorulması nedeniyle adliye girişinde kuyruklar oluştu.

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