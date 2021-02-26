İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan Çağlayan’da 28 Şubat açıklaması

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL 2 No’lu Barosu 28 Şubat sürecinin 24’üncü yılında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Gönül Yıldız, “28 Şubat FETÖ’nün Paralel Devlet Yapılanmasının temellerini sağlamlaştırdığı gündür.” dedi

İstanbul 2 No’lu Barosu İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı önünde 28 Şubat sürecinin 24’üncü yılı sebebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamaya İstanbul 2 No’lu Barosu’na bağlı birçok avukat katıldı. Açıklamayı okuyan İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Gönül Yıldız, “28 Şubat tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. Toplumun kahır ekseriyetini kılcal damarına kadar etkilemiştir. 28 Şubat 1997’de, 9 saat süren MGK toplantısı sonrasında cunta zihniyeti irtica bahanesi ile ideolojik ve özgürlükleri daraltan şu an yaşadığımız birçok soruna neden olan kararları hükümete dikte etmiştir. Akabinde ülkede oluşturulan kaosa destek veren sivil görünümlü dikta destekçileri ile meşru hükümet düşürülmüş bu kararları uygulayacağını taahhüt eden yeni bir hükümet kurdurmuştur. 28 Şubat Türkiye’de yaşayan büyük bir kesimin, doğuştan sahip olduğu evrensel insan haklarının mevcut Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen ayaklar altına almıştır. 28 Şubat inanç özgürlüğünün yok sayıldığı, zulmün asker postal ve tanklarına malzeme yapılarak had safhaya ulaştığı, peygamber ocağı ordumuz ile aziz milletimizin karşı karşıya getirildiği günün adıdır. 28 Şubat bu memleketin çocuklarının başörtülü ve başörtüsüz diye ayrıştırılarak, yerlerde sürüklendiği, ağızlarının kapatıldığı gündür.” dedi.

“FETÖ’NÜN PARALEL DEVLET YAPILANMASININ TEMELLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDIĞI GÜNDÜR”

Yıldız şöyle devam etti:

“28 Şubat ikna odalarında sırf başörtülü diye üniversite öğrencilerinin geleceklerine ipotek altına aldığı günün adıdır. 28 Şubat imam hatiplerin kapısına kilit vurulduğu, imam hatipli öğrencilere üniversite kapılarının kapatıldığı gündür. 28 Şubat 61 yaşındaki Makbule İbrahimoğlu’nun imam hatipteki çocuklarının yanına gittiği için anayasal düzeni bozduğu iddiasıyla yargılandığı, kanser hastası Medine Bircan’ın başörtülü diye tedavi edilmeyip ölüme terk edildiği gündür. 28 Şubat FETÖ’nün paralel devlet yapılanmasının temellerini sağlamlaştırdığı gündür. Gelecek hayallerinin ellerinden zorla alındığı gündür. 28 Şubat binlerce başörtülü avukat, doktor ve öğretmenin kamuda ve özelde çalışmasına engel olunduğu, İslami terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla insanların tutuklandığı, birçok kimsenin polis otobüslerine doldurularak meçhule gönderildiği gündür”

“ACILAR HALA YÜREKLERİMİZDE”

Yıldız, “Son yıllarda mevzuatımızda insan haklarına ilişkin demokratik düzenlemeler yapılmış, 28 Şubat’ın simgesi olan kamusal alanda başörtüsü yasağı sorunu çözülmüştür. Tam da toplumsal barışımız sağlanmışken, demokrasi ve insan hakları bağlamında büyük adımlar atmaya başlamışken 15 Temmuz’da FETÖ Silahlı Terör Örgütü hain darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak, Türkiye tarihinde bir ilk yaşanmıştır. Bu hain darbe girişimini aziz milletimiz iman dolu göğsünü siper ederek durdurmuştur. Bu vesileyle 15 Temmuz günü şehit olan tüm vatandaşımızı rahmetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Ülkemizin de 28 Şubat gibi 15 Temmuz gibi insan haklarının, adaletin, demokrasinin hiçe sayıldığı günleri bir daha yaşamamasını temenni ediyoruz. 28 Şubat Türkiye siyasi tarihine sürülen kara bir lekedir. Sebep olduğu acılar hala yüreklerimizdedir. Bugün dolayısıyla, dünyada ve Türkiye’de yapılan tüm darbeleri, adalete, demokrasiye yapılan tüm saldırıları İstanbul 2 No’lu Barosu olarak şiddetle ve esefle kınıyoruz” diye konuştu.

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