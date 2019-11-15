İşsizlik vahim ölçüde artıyor

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos 2019 döneminde işsizlik oranı % 14.3 seviyesine çıktı!

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,9 puanlık artış ile %14,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile %16,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,6 puanlık artış ile %27,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yakın dönemde yaşamış olduğu çok büyük siyasi ve sosyal etkiler yaratan 2001 krizinde bile bu seviyede bir işsizlik sorunu ile karşılaşmamıştı. Ozamanki adı Devlet İstatistik Enstitüsü olan (DİE) kurumun verilerine göre 2000’in son çeyreğinde 1 milyon 366 bin düzeyinde bulunan işsizlerin sayısı 2001’in aynı döneminde 2 milyon 335 bine ulaşmıştı. 2000 yılının son çeyreğinde % 6.3 olan işsizlik oranı, 2001 yılının aynı döneminde % 10.6‘ya çıkmıştı.

Türkiye tarihinin hiçbir döneminde bu denli yüksek işsizlik sayılarına ulaşılmamıştır. Hatırlatayım 2009 krizinde 3 milyon 559 bine ulaşan işsiz sayısı daha sonra 2012’de 1 milyon 935 bine kadar gerilemişti. Ocak 2017’de 3 milyon 985 bine yükselen işsizlik Nisan 2018’de 3 milyon 86 bin olmuştu.

Özellikle genç nüfustaki işsizlik oranı son derecede vahim bir noktaya ulaşmıştır! Artık nerede ise her üç gençten biri işsizdir.

Bugünkü işsiz sayısı 2001 krizinin bile iki katına ulaşarak tarihi bir rekor kırmış durumdadır. Bugün o günkü işsizlik hadlerini mumla arayacak bir durma gelindiyse sorun sanılandan çok daha büyük demektir.

TÜİK verilerine göre İstihdam oranı ise %46,3’e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 94 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 695 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %19,6’sı tarım, %19,5’i sanayi, %5,5’i inşaat, %55,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken inşaat sektörünün payı 1,6 puan azaldı. Sanayi sektörünün payında ise değişim olmadı.

İşgücüne katılma oranı %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücü 2019 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 191 bin kişi artarak 33 milyon 180 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %53,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalış ile %73,2, kadınlarda ise 0,1 puanlık artış ile %35,0 olarak gerçekleşti.

Görünen o ki ekonomik durgunluk yüzünden ortaya çıkan işsizlik bir sorun boyutunu aşıp hızla facia boyutuna yaklaşmaktadır.

Bu işsizlik rakamları elbette dar manadadır istemediği halde çok düşük bir ücret ile basit işlerde çalışmak zorunda olan nitelikli işgücünü yahut da iş aramaktan bezip, umudunu kesip son bir ayda yeni bir iş aramaya çıkmayanları da eklesek bu oran çok daha yükseklere tırmanacaktır.

İktidar çok hızlı davranıp istihdam yaratacak acil tedbirler alamaz ise işsizlik sorununun bir kangrene dönüşeceği, hatta siyasal ve sosyal istikrarı bile bozabileceği mutlaka göz önüne alınmalıdır.

İktidarın alması gereken ilk acil tedbir ise işgücü piyasasını bozan kayıt dışı, kaçak yabancı işgücünü engellemek olmalıdır.