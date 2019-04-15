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15 Nisan 2019
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Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8
Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8
Ekonomi Haberleri

İşsizlik rakamları açıklandı

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İşsizlik rakamları Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8

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