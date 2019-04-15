Ana Sayfa Ekonomi Haberleri İşsizlik rakamları açıklandı Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 Ekonomi Haberleri İşsizlik rakamları açıklandı Editör - 15 Nisan 2019 7 0 Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print İşsizlik rakamları Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 Etiketlerişsizlik rakamları Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikHenry Onyekuru: Futbolda her şey olabilirSonraki İçerik1 litre benzinle 100 kilometre yol gidiyor Editörhttps://sonsoz.com.tr RELATED ARTICLES Ekonomi Haberleri Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda rekor büyüme Editör - 15 Nisan 2019 İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan dış hatlar yolcu sayısı 2019'un ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 2 milyon 960 bine yükseldi. Devamını Oku Ekonomi Haberleri 1 litre benzinle 100 kilometre yol gidiyor Editör - 15 Nisan 2019 İstanbul'da 12 Nisan tarihinde ziyaretçilere kapılarını açan 'UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmanları Fuarı'nda en dikkat çeken ürünlerden biri de benzin motoru takılan bisiklet oldu. Devamını Oku Ekonomi Haberleri Reel sektör krediye kolay ulaşmalı Editör - 13 Nisan 2019 "Geniş tabana yayılmış bir kredi uygulamasına işlerlik kazandırılması yerinde olacaktır. Özel sektör ile bankalar arasındaki kanalları, çok iyi çalışır hale getirmeliyiz." Devamını Oku Bu Haberler Kaçmaz! İnsansı robot tasarladılar Editör - 15 Nisan 2019 Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı. Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik 15 Nisan 2019 Suriye’ye gelen ABD konvoyu görüntülendi 15 Nisan 2019 Slobodan Miloseviç’in eşi Mira Markoviç hayatını kaybetti 15 Nisan 2019