İşsizlik ile mücadele yöntemleri

Türk insanı çalışkandır, çalışmayı bir ibadet ve hatta ibadetlerin en hayırlısı, en faydalısı olarak görür. Bu cümle size çok iddialı gelmiş olabilir, lakin hem yurt içinde, hem de yurt dışında bir çok ülkeden, kırk milletten insanla beraber çalışmış ya da insan çalıştırmış biri olarak bu benim objektif bir gözlemimdir.

Türk emekçisi sadece Türkiye’de değil Arabistan çöllerinden, Sibirya’nın buz tutmuş tundralarına kadar en zor doğa ve çalışma koşullarında, en riskli siyasi coğrafyalarda mükemmel performans, disiplin ve kalitede bir işgücü sergileyerek emeği ile her türlü üretime katkı vermiştir, vermektedir.

Türkiye’de ki işsizlik sorunu Türk emekçisinden kaynaklanmamaktadır! Ekonomi, hukuk ve siyasetin kötü yönetimi Türk emekçisinin önemli bir yüzdesinin çalışacak bir iş bulamamasına neden olmaktadır. Bulunan işlerin çoğunda da emekçi, emeğinin karşılığını alamamakta, yarı aç yarı tok çalışmak zorunda kalmaktadır.

Aşağıda ki soruları başta ekonomiyi yönetenler olmak üzere hepimiz sormalı ve cevap bulmaya çalışmalıyız:

* Bir Türk emekçisinin Amerikalı, Alman ya da İngiliz işçisinden ne eksiği var?

* Niye aynı işi yaptığı halde Türk emekçisi daha az kazanıyor?

* Emeği ile çalışan, üreten bir Türk emekçisinin yaşam kalitesi neden aynı işi yapan gelişmiş toplumlardaki emekçilerden daha kötü?

* Bu halde bile neden Türk emekçisi kendisine iş bulamıyor, işsizlik oranları gelişmiş ülkelere göre bu kadar yüksek?

* Türk emekçisinin kazanamadığı parayı kim kazanıyor?

Emek her türlü üretimin olmazsa olmaz bileşenidir, Türkiye’de üretilen bir çok mal ve hizmet dünya ile hemen hemen aynı fiyata satılmaktadır ve lakin bu fiyatın içinden emeğe ayrılan pay ya da emeğin alabildiği pay dünyadaki emsallerine göre çok daha azdır. Mesela buğdayın, demirin yahut da çimentonun fiyatı küresel piyasalarda hemen hemen aynıdır, peki Amerika’da demir ya da çimento üreten bir işçinin maaşı ile Türkiye’de aynı işi yapan bir işçinin maaşı aynımıdır?

Elbette aynı hatta yakın bile değildir peki Türkiye’de işçilik bu kadar ucuzken bile neden bir üretim patlaması yaşanmıyor ve neden işsizlik düşmüyor?

Elbette üretimin tek bileşeni emek değil, üretimin olması için önce yatırım yapılması gerek Türkiye’ye ne Türk ve ne de yabancı sermayedar yatırım yapmak, risk almak istemiyor. İstemiyor çünkü siyasi sisteme, ekonomiye ve hukuk sistemine güvenmiyor, geleceği öngöremiyor.

Üretimin artmaması ve istihdam yaratılamamasının arkasındaki birinci sorun Türkiye’ye yönelik bu güven eksikliğidir.

İkinci sorun üretim faaliyetlerinin talep ettiği işgücü niteliği ile ülkedeki işgücünün var olan niteliğindeki uyuşmazlıktır. Hepimiz gözlemliyoruz bir çok işveren istediği nitelikte eleman bulamamaktan yakınıyor. Bunun arkasında da Milli Eğitim sisteminin üretim sistemi ile uyum sağlamaması, eğitim faaliyetleri sırasında üretimin talep ettiği işgücü niteliklerinin vatandaşlara kazandırılamaması yatmaktadır.

Üçüncü sorun ülkede genel işsizlik %14’e ve genç işsizliği % 27’ye dayanmışken iktidarın sayıları milyonlara varan miktarda kayıt dışı kaçak işçi çalıştırılmasına izin vermesi gelmektedir. Türk vatandaşları çalışacak bir iş bulamazken yabancılar hem de kayıt dışı, kaçak olarak çalışmakta kazandıkları parayı da dövize çevirip yurt dışına göndermektedirler. Ülkede işsizlik bu kadar vahim bir boyutta iken ithal işgücü çalıştırmak akla mantığa uymamaktadır.

Dördüncü sorun Türk ekonomisinin küresel ölçekte talep görecek mal ve hizmet üretebilme eksikliğidir. Ne yazık ki küresel ölçekte talep gören, vazgeçilmez addedilen tek bir Türk markası yoktur. Küresel talepten pay almadan üretimin yeterince artması ve istihdam yaratması mümkün değildir.

Sonuç olarak işsizliği önlemek istiyorsak:

1- Yatırımcı nezdinde güven yaratmamız

2- İşgücümüze talep edilen nitelikleri kazandırmamız

3- Kayıt dışı kaçak yabancı işçiliği önlememiz

4- Küresel piyasalardan yoğun talep görecek tasarım ve teknolojiye sahip üretim yapabilmemiz gerekmektedir.

Bunlar yapılmaksızın istihdam yaratıp, işsizliği azaltmamız mümkün olmaz.