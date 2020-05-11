İşsizlik Sigortası işçinin işini bir şekilde kaybettiğinde kendisine ödenmesi gereken bir ücrettir. Bu düzenleme 1999 yılında Ecevit Hükümeti döneminde 4447 sayılı Yasaya ile getirildi. Yasanın 49’ncu maddesinde işsizlik Sigortası; ‘kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen karşılamak için ödenen Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta kolu’’ olarak kurulmuştur. Yani işsiz kalan işçiye gelir kaybını önleyen bir düzenlemedir. Peki öyle mi?

İŞÇİNİN İŞSİZLİK FONU MU, İŞVEREN FONU MU?

İşsizlik Fonu’na sigortalının her ne ad altında olursa olsun ay itibarıyla ödenmesi alışılmış hale gelen (mutad) brüt gelirleri üzerinden yüzde 1 oranında sigortalıdan, yüzde 2 oranında iş verenden ve yüzde 1 oranında da Devlet’ten kesilen pirimler fona ödenmektedir. İşverenden kesilen pirim Gelir Vergisi Kanunu gereğince işverenin kazancından ve sigortalıdan kesilen pirim ise ücretlinin vergi matrahından indirilmektedir.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan ve 10 Nisan 2020 tarihinde açıklanan rapora göre; ‘’ son iki yılda Fon’dan 43 milyar TL harcandığı bu meblağın 27 milyarı işverene 16 milyarı ise işçiye ödenmiştir.’’ Fon’da bugün itibariyle 131 milyar TL birikmiş! 43 milyar ödeme yapıldığına göre 88 milyar nerede?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki yıl İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün yazılı soru önergesine verdiği yanıtta ‘’İşsizlik Fonu paralarının kamu bankalarında kullanıldığı’’ şeklinde yanıtlamıştır.

İşsizlik Sigortası Fon kaynakları nasıl nemalandırılıyor? Bu daha hazin! Yüzde 92,38’i düşük faizli Devlet tahvillerine, yüzde 7.62’si ise daha yüksek getirili mevduat hesaplarına yatırılmış.

Böylece İşsizlik Sigortası Fonu iktidar eliyle “İşveren Destek Fonu” ve ‘’Devlet iç borçlanma kaynağı’’ olmuş!’’

İşsizlik Fonu’nda biriken 131 milyar TL ile toplam istihdam edilen 27 milyon emekçinin Kovit-19’dan etkilenme olasılığı olan 12 milyonuna 3 ay boyunca 3’er bin lira verilirse 108 milyar lira ederdi! 23 milyar lira da cepte kalırdı.

FON GELİRLERİNE VERGİ GETİRİLDİ

İşsiz kalanlar için bir fon kuruluyor ve bu Fon’un kurulmasına kaynaklık eden 4447 sayılı Kanun’un 53’ncü maddesi ile Fon’un damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştı.

Buna karşın Maliye, ille de vergi alacağım diye Fon’u gelir stopaj vergisine tabi tuttu. Açılan davaları Fon İdaresi kazanmasına rağmen bu kez de 31/5/2012 tarihinde 6322 sayılı Kanunu’nun 27’nci maddesi ile Fon Yasasına eklenen bir hüküm ile vergi kesintisi yapılmaya başlandı.

Fon’un tamamını keyfi kullanıyor. Yetmezmiş gibi gelirlerini de vergiye tabi tutuyor!

Böylece Fon’dan alınan stopaj vergilerinin miktarı 6 milyar 247 milyona ulaştı.

GELİNEN NOKTA

İşsizlik Fonu’nun amacı; işçilerin işsiz kalmaları halinde yeni iş bulana kadar ekonomik olarak desteklenmesiyken; ‘’işverene teşvik’’ ve ‘Devlete ise ‘’keyfi kullanılan bir kaynak’’ haline gelmiştir.

Adı işsizlik fonu yararlanan ise; Devlet ve işveren!