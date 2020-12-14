İşsize işsiz hastaya hasta diyeceksiniz

Kimsenin kimseyi kandırmaya hakkı yoktur ama bir devletin kendi halkını kandırmaya hiç ama hiç hakkı yoktur.

Gerçekleri gizlemeye çalışmanın, sorunla mücadele etmek yerine sayılar ile oynamanın alemi de yoktur, herhangi bir faydası da.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı İşsizlik oranı Eylül döneminde 1,1 puanlık azalış ile güya yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşmiş, bilmiyorum inanan, ciddiye alan biri oldu mu?

İşsizler, yahut da çoluğu çocuğu, konu komşusu aylardır belki de yıllardır iş arayan vatandaşlarımız açıklanan bu sayılara inanmış olabilir mi?

İş aramak için o sokak benim, bu sokak senin taban tepmekten ayakları şişmiş, iş bulmaktan umudunu kestiği için evde oturan adama sen bilmiyorsun ama aslında işsiz değilsin demek, cidden de komik olmuyor mu?

Bu tip algı operasyonlarının ne işsize, ne işverene ve nede ülke ekonomisine herhangi bir faydası bulunmaz. Bu tip açıklamaları yapanlar Anadolu tabiri ile “kendi çalar, kendi oynar” kimse ciddiye almaz.

Açıklanan sayıların detayına girdiğinizde iş gücü 2020 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 3 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşmiş bulunuyor. TÜİK uzun zamandır bunu yapıyor, işsizi işsiz göstermemek için onları diğer kategorilerde sınıflandırarak sayıyor. Kendini, iktidarı yahut da sayın Erdoğan’ı kandırabiliyor mu bilmem, fakat işsizleri ve sokaktaki vatandaşı kandıramadığı ortadadır.

Benzer bir hikaye sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Covid-19 vaka sayılarında da ortaya çıktı. Zatı muhterem vatandaşları, Dünya Sağlık Örgütünü, belki de Cumhurbaşkanını ve iktidarı kandırmaya kalktı, aydın ve yurtsever bilim insanlar uyardı bu sayılar doğru değil dedi. Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere bir takım zevat Türk Tabipler Birliğini vatan haini ilan etti, kapatılsın burası dedi; ne oldu?

Sonunda gerçekler meydana çıktı, Sağlık Bakanlığı gerçek sayıları açıklamak zorunda kaldı. Türk Tabipler Birliğinin açıkladığı bilgilerin doğru olduğu, iktidarın yalan söylediği kabak gibi ortaya çıktı! Meğerse Türkiye’de gerçekte 1 milyon 748 bin vaka varmış ve vaka sayısında dünya sekizincisiymişiz…

Utandılar vatandaştan özür dilediler mi? Elbette hayır bunlar iktidara gelirken Allah utandırmasın demişlerdi, utanma duygularını hepten kaybettiler çünkü…

Hala akıllanmadılar ve gerçek ölüm sayılarını gizlemeye çalışıyorlar, bu çabanın kime ne faydası var anlamak mümkün değil.

Dünyada bu güne kadar tespit edilen vaka sayısı yaklaşık 68 milyon ölüm sayısı ise yaklaşık 1.5 milyon kişi. Bir orantı kurarsak tüm dünyada tespit edilen vakalarda görülen ölüm oranı yüzde 2,28 olur. Bilim insanlarının söylediği ve diğer ülkelerde açıklanan oranlarda bu civardadır zaten.

Hesap belli Türkiye’de tespit edilen 1 milyon 750 bin vakada bütün dünyada olduğu gibi yüzde 2,28 ölüm görülüyor olsa gerçek ölüm sayısı 49 bin kişi civarında olmalıdır. Belediyelerden gelen verilerde bu sayıları destekler niteliktedir.

Bu hastalığın kesin bir tedavisi yahut da ilacı yok. Tüm dünyada benzer destek tedavileri ve ilaçlar kullanılıyor. Türkiye’de dünyada kullanılan ilaçları ithal ederek kullanıyor, kendi icadı yahut da geliştirdiği bir ilaç yok maalesef. Biz erken evrede kullanıyoruz demek falan hikayedir, kullanılan ilacın mucidi ve fabrikası Avrupa’da onlar erken evrede niye kullanmıyor diye sorgulamak gerekmez mi? Acaba bu ağır ilaçların yan etkilerini daha mı çok dikkate aldıkları için erken evrede kullanmaktan kaçınıyorlar sorusu insanın aklına gelmez mi?

Türkiye’de hastahanelerde bir yoğunluk yaşanmamasının sebebi İtalya’nın ve diğer ülkelerin yaptığı gibi tüm tespit edilen vakaları hastahaneye almamaktır, ağır hasta değilse hastayı evine yollamak hastahanelerin yoğunlaşmasını engellemiş, lakin hastalığın yayılmasını arttırmıştır.

Neticeten iktidar algı operasyonlarını bırakıp, gerçekleri saydam olarak açıklamak, hakikatler ile yüzleşmek ve sorunları doğru tespit edip, doğru çözümler bularak uygulamak zorundadır. Yoksa bu sorunlar çözülemez, bir çığ gibi büyüyerek üzerimize gelir, silindir gibi ezer geçer…