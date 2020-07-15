“Şeytan ayrıntıda gizlidir” diye bir söz vardır. Bu konuda da ayrıntıya bakmakta fayda vardır. İşsiz sayısının açıklanan rakamın çok üzerinde olduğu anlaşılıyor.

Çin’de Aralık sonunda başlayan yeni koronavirüs (Covid-19) salgını bilindiği gibi 10 Mart’tan itibaren Türkiye’de de görüldü. Nisan-Mayıs ayları sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de yeni koronavirüs salgınında en şiddetli dönem oldu. Ekonomik faaliyetler dibe vurdu. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında normal olarak işsizlik rakamlarının yükselmesi bekleniyordu. Öyle ya ekonomik faaliyetin şiddetli bir şekilde daraldığı, milletin eve kapandığı bir dönemde işsizliğin artmasından doğal ne olabilirdi ki…

Fakat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yine milleti yanıltı ve Nisan ayında işsiz sayısının Mart ayında olduğu gibi gerilediğini yüzde 12,8 oranına indiğini açıkladı.

“Şeytan ayrıntıda gizlidir” diye bir söz vardır. Bu konuda da ayrıntıya bakmakta fayda vardır. TÜİK, işsizlik rakamlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirir. Buna yanlış da diyemeyiz. Çünkü, mevsim ve takvim etkilerini ancak böyle yok edebiliriz. Fakat burada özel bir durum var. Yeni koronavirüs salgınının istihdam piyasasına etkisini görmek için dönemsel bakmanın yanı sıra koronavirüs öncesindeki ay olan Şubat ayını baz almak gerekir.

Buna göre, çalışma çağındaki 15 yaş üstü nüfusta 201 binlik artış olmasına karşın işgücünde 1 milyon 594 bin, istihdamda ise 1 milyon 139 bin kişilik azalma dikkati çekiyor. Ücretli veya yevmiyeli, işveren, yönetici, profesyonel meslek mensubu, teknisyen, tekniker ve yardımcı profesyonel meslek mensubu, büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan eleman, hizmet ve satış elemanı, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar, tesis ve makine operatörleri, montajcılar, nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanların hepsinde istihdam azalması görüldü.

İstihdam artışı ilginçtir, nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar ile ücretsiz aile işçilerinde gerçekleşti.



TÜİK’e göre 4,66 milyon kişi iş aramıyor ama çalışmaya hazır



Nisan ayında Şubat ayına göre işsiz sayısı 453 bin kişi azalarak 4 milyon 228 binden 3 milyon 775 bin kişiye indi. Fakat, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ne hikmetse 1 milyon 253 bin kişi artarak 3 milyon 207 binden 4 milyon 660 bine yükseldi. İşgücüne dahil olmayan nüfus 1 milyon 795 bin artışla 31 milyon 137 binden 32 milyon 932 bine çıktı. Nisan ayında mevsimlik çalışanların sayısı yine hayret verici bir şekilde Şubat ayına göre 18 bin azaldı ve 141 binden 123 bine indi. Mevsimlik çalışanların özellikle tarımda olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu sayının tarımsal faaliyetin arttığı Nisan ayında artması gerekiyordu.

Yine gerçekten inanılması güç bir şey oldu ve ev kadını sayısı (ev işleriyle meşgul olanlar şeklinde tanımlanıyor ama erkekler bu kapsama alınmıyor) 625 bin azalmayla 11 milyon 222 binden 10 milyon 597 bine indi. Öğrenci sayısı iki ayda 67 bin arttı, emekli sayısı 64 bin azaldı.



Çalışamaz halde 4,9 milyon, çalışmaya hazır olmayan 3,1 milyon kişi varmış



Şubat ayında 4 milyon 332 bin olan çalışamaz haldeki nüfus, Nisan ayında 569 bin kişi artarak 4 milyon 901 bine çıktı. Aynı şekilde çalışmaya hazır olmayan nüfus ise 612 bin artışla 2 milyon 473 binden 3 milyon 85 bine yükseldi.

TÜİK bunu nasıl açıklayacak bilmiyorum ama 2 ayda ev kadını sayısının yüzde 5,6 azalması, çalışamaz haldeki nüfusunun yüzde 13,1 artması, çalışmaya hazır olmayan nüfusun ise yüzde 24,7 artması mümkün mü?

Ne oldu da 3 milyonu aşkın kişi çalışmaya hazır olmadığını beyan etti?

Ne oldu da 4,3 milyon kişi çalışamaz hale geldi?

Onu bunu bilmem ama kesinlikle TÜİK rakamlarının izaha ihtiyacı var.

İşsiz sayısının açıklanan rakamın çok üzerinde olduğu anlaşılıyor. Zaten işsiz sayısı ile iş aramayıp çalışmaya hazır nüfusu topladığımızda 8 milyon 435 bin rakamını buluyoruz.