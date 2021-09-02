Issa Ammar Türkiye’deki güzellik fuarına katılacak

İSTANBUL, (DHA) – Çevrimiçi saç ve güzellik firması AMR Hair & Beauty CEO’su Avustralyalı yatırımcı Issa Ammar 9-12 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da kapılarını açacak olan Türkiye’deki Güzellik ve Bakım Fuarı’na katılacak.

Güzellik ve Bakım Fuarı bu sene 9-12 Eylül tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. En son güzellik trendleri, gelişmiş teknolojiler ve sektörün önemli markalarının yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacağı fuarda Avustralya iş adamı Ammar Issa da çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile yerini alacak.

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Türkiye’ye şube açmaya hazırlanan Issa Ammar, dünyada önemli bir pazar olan medikal estetiğin Türkiye’de de her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti.

GENİŞ YELPAZELİ SALON ÜRÜNLERİ KOLEKSİYONU

Geniş bir yelpazede sundukları çeşitliliği fuarda hem kadınlara hem de tedarikçilere direkt buluşturma fırsatı olacağına işaret eden Issa, “Hem tüketicilere hem de satıcılara uygun fiyatlarla geniş yelpazeli salon ürünleri koleksiyonu sunuyoruz. 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu’nda açılacak olan Türkiye’nin en prestijli fuarlarından Güzellik ve Bakım İstanbul’da biz de yerimizi alarak ürünlerimizi direkt sunma fırsatı elde edeceğiz. Ürünlerimiz makyaj malzemelerinden tırnak ve saç boyalarına, saç açıcılardan kuaför salonu mobilyalarına kadar geniş bir yelpazede yer alıyor” dedi.