Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı’nın İsrail’in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu.
Rusya Savunma Kontrol Merkezi de, Suriye askeri hava müdafa sistemlerinin 48 saat içinde İsrail’den düzenlenen 30 roket saldırısını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
HAARETZ: İSRAİL SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ
İsrail’in Haaretz gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, pazar gecesi İsrail’e Suriye’deki İran askeri noktalarından yapılan saldırılar sonrası, İsrail’in Suriye’deki İran’a ilişik bazı amaçları vurduğunu yazdı.
SANA: SURİYE HAVA SUVUNMA SİSTEMLERİ ROKETLERİN BİRİ DÜŞÜRDÜ
Suriye resmi haber sitesi SANA da, Suriye Hava Savunma Sistemlerinin, İsrail saldırılarına karşı koyduğunu ve roketlerin birin amacına ulaşmadan düşürmeyi başardığını duyurdu.