Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı’nın İsrail’in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu.

Rusya Savunma Kontrol Merkezi de, Suriye askeri hava müdafa sistemlerinin 48 saat içinde İsrail’den düzenlenen 30 roket saldırısını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

HAARETZ: İSRAİL SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ

İsrail’in Haaretz gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, pazar gecesi İsrail’e Suriye’deki İran askeri noktalarından yapılan saldırılar sonrası, İsrail’in Suriye’deki İran’a ilişik bazı amaçları vurduğunu yazdı.

SANA: SURİYE HAVA SUVUNMA SİSTEMLERİ ROKETLERİN BİRİ DÜŞÜRDÜ

Suriye resmi haber sitesi SANA da, Suriye Hava Savunma Sistemlerinin, İsrail saldırılarına karşı koyduğunu ve roketlerin birin amacına ulaşmadan düşürmeyi başardığını duyurdu.

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