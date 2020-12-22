İsrail’den Fas’a ilk uçuş gerçekleştirildi

İsrail, (DHA) – İsrail’den Fas’a bugün ilk uçak havalandı. ABD’nin arabulucuğunda gerçekleşen normalleş anlaşması çerçevesindeki uçuşa ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de eşlik etti.

Normalleşme anlaşmasının ardından İsrail’den Fas’a bugün ilk direkt uçuş gerçekleşti. İsrail’in başkenti Tel Aviv kentinden Fas’ın Rabat kentine doğru havalanan uçakta ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabbat da yer aldı. Rabat ziyareti sırasında Faslı ve İsrailli yetkililerin bir dizi anlaşmaya imza atması bekleniyor. Kushner, El Al Israel Havayolları ile gerçekleştirilen uçuştan önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında daha önce yapılan anlaşmaların, taraf ülkeler için ticari fırsatlar yarattığını ve Fas’a gerçekleştirilen ziyaretin de iki ülke arasında aynı ivmeyi yaratacağını umduğunu söyledi. Kushner, “Bu anlaşmaların barış ortamına olanak sağlayacağını umuyoruz” dedi.

BATI SAHRA SORUNU

Fas’ın 1975’te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra’yı topraklarına katmasının ardından Cezayir’in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra’nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991’de BM’nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra’nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

BAHTI SAHRA’YA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILMASI PLANI

Fas ve İsrail arasındaki anlaşmalar, iki ülke arasındaki diplomatik bağları yeniden tesis etme ve ekonomik işbirliğini de faaliyete geçirmeyi kapsıyor. Ayrıca Batı Sahra’da bir ABD büyükelçiliği açılması da planlanıyor.