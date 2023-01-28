İsrail’deki ikinci saldırıda yaralanan baba ve oğlunun durumu, ciddiyetini koruyor

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İSRAİL, (DHA) – İsrail polisi bu sabah Kudüs’te meydana gelen ikinci silahlı saldırının failinin 13 yaşında olduğunu, olayda yaralanan baba ve oğlun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Kudüs’teki ikinci saldırıyla ilgili açıklamasında polis “Sabah 10.42 civarında polis, Maalot Ir David Caddesi civarında bir silahlı çatışma olduğunu bildiren bir ihbar aldı. Olay yerine sevk edilen polis, kısa sürede yoldan geçen ve ruhsatlı silah taşıyan 2 kişi tarafından vuruldu” ifadelerini kullandı. Saldırganın 13 yaşında olduğu, 24 saat içinde iki silahlı saldırı meydana gelmesi sebebiyle Kudüs’te Ulusal Terörle Mücadele Birimi’nden bir timin sürekli olarak bulunacağı ifade edildi. İkinci olayda yaralanan baba ve oğlunun durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Polis dün akşam yaşanan ve 7 kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili saldırganın ailesi ve akrabaları dahil 42 kişiyi sorgulamak için gözaltına aldığını ayrıca belirtti.

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