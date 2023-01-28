İsrail’de sinagog saldırısı: 7 ölü, 3 yaralı

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İSRAİL, (DHA) – İsrail’in Kudüs kentinde dün akşam saatlerinde sinagogdan çıkan halka, bir saldırganın ateş açması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kudüs’ün Neve Yaakov semtinde dün sinagogdan çıkan halka bir saldırganın ateş açtığı ve polisin daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdiği açıklandı. Olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis, saldırganın Kudüs’te yaşayan 21 yaşında bir erkek olduğunu, olay yerine araçla gelerek Şabat sebebiyle dua edenlerin sinagogdan çıkmasını beklediğini ve daha sonra çıkanlara ateş açtığını belirtti.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayı son yıllardaki en kötü saldırı olarak niteleyerek “Kararlı ve sakin hareket etmeliyiz, insanları adaleti kendi elleriyle uygulamamaya davet ediyorum” dedi.

BİDEN: MEDENİ DÜNYAYA YAPILMIŞ BİR SALDIRI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın saldırıyla ilgili Netanyahu’yu telefonla aradığı ifade edildi. Açıklamada “Başkan, bunun medeni dünyaya karşı bir saldırı olduğunu açıkça belirtti. Önümüzdeki günlerde İsrail Hükümetine ve Halkına uygun olan her türlü desteği teklif etti. Başkan, ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan kararlı taahhüdünü vurguladı ve ekibinin, İsrailli muadilleriyle sürekli temas halinde kalacağını ifade etti” denildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres adına yapılan yazılı açıklamada “Genel Sekreter, bugün Filistinli bir fail tarafından Kudüs’teki bir sinagogun önünde düzenlenen ve en az yedi İsraillinin hayatına mal olan ve birkaç kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyor” denildi.

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