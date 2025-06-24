İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ateşkes kararının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Arakçi, İran’ın ateşkesi kabul ettiğini belirterek, “İsrail saldırmadığı sürece biz de saldırmayacağız. Bu savaşın başlatıcısı İsrail'dir” dedi.

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Arakçi'nin bu açıklamaları, bölgede tansiyonun düşürülmesi yönünde atılan diplomatik adımların devamı olarak değerlendirildi. İran tarafı, çatışmaların durması için İsrail’in saldırılarını tamamen sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA