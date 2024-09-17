İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan Blida beldesine yönelik bir saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in bu saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Saldırının ardından Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Deyr Siryan beldesi çevresindeki Litani Nehri’ni hedef aldığını ve Alma eş-Şaab ile Yarin beldelerinin de İsrail topçuları tarafından vurulduğunu bildirdi.

Hizbullah Hareketi, İsrail’in kuzeyindeki bazı askeri hedefleri füzeyle vurduğunu açıkladı. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Al-Manara bölgesindeki askerî binaların ve Al-Abbad askeri mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan’daki bu saldırısının yanı sıra, iç cephe komutanlığı tarafından verilen halk talimatlarının değişmediği, ve Hizbullah’ın eski bir üst düzey İsrail güvenlik görevlisine yönelik planlı saldırısının Şin Bet tarafından engellendiği bildirildi.

İsrail savunma şefinin görevden alınmasının, Hizbullah cephesindeki artan gerginlik nedeniyle ertelendiği ifade edilirken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD’nin Ortadoğu savaşına yönelik uyarılarının ardından İsrail’in Lübnan’da ‘gerekli olanı’ yapacağını söyledi.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin artmasına ve uluslararası toplumun bu durum karşısında nasıl bir yanıt vereceğine dair endişeleri de beraberinde getiriyor.