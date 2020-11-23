İsrail basını duyurdu: Netanyahu, Suudi Arabistan’a giderek Veliaht Prens Bin Selman’la görüştü

Suudi Arabistan, (DHA) – İsrail Army Radyosu, İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu’nun gizlice Suudi Arabistan’a giderek veliaht Prens Mohammed bin Salman ile görüştüğünü ileri sürdü.

İsrail Army Radyosu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suudi Arabistan veliaht Prensi Mohammed bin Salman ile görüşmesinin gerçekleştiği Neom kentine İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu’nun gizlice gittiğini ileri sürdü. Netanyahu’nun, üçlü görüşmeye gizlice katıldığı ileri sürüldü. İsrail medya organı Haaretz ise, Netanyahu’nun uçuş takip verisini paylaşarak ‘bir özel jetin’ kısa süreliğine Tel Aviv’den Suudi Arabistan’ın Kızıl Deniz’deki sahilinde bulunan Neom kentine gittiğini doğruladı. Konuya ilişkin İsrail hükümetinden bir açıklama yapılmazken, Netahyahu iddiarlar ilgili sessizliğini koruyor. Öte yandan, İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.