İsrail Başbakanı: Azerbaycan’ın büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşılıyorum

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İSRAİL, (DHA) – İsrail Başbakanı Yair Lapid, Azerbaycan’ın İsrail’de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladığı açıkladı. Lapid, Azerbaycan’ın Müslüman dünyadaki en büyük Yahudi topluluklarından birine ev sahipliğini yaptığını belirtti.

Azerbaycan’ın İsrail’in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açma kararı alması üzerine İsrail Başbakanı Lapid “Azerbaycan Ulusal Meclisi’nin İsrail’de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Azerbaycan, İsrail’in önemli bir ortağıdır ve Müslüman dünyadaki en büyük Yahudi topluluklarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Büyükelçilik açma kararı, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin derinliğini yansıtıyor. Bu hamle, İsrail hükümetinin Müslüman dünyayla güçlü diplomatik köprüler kurma çabalarının bir sonucudur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür ediyor ve şimdi İsrail Devletinde ilk kez temsil edilecek olan Azeri halkını tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

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