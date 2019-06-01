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1 Haziran 2019
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İsrail askerleri, Cuma namazını kılmak için Ayrım Duvarı'nı aşarak Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 2 Filistinli’ye kurşun yağdırdı.
Dış Haberler

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü

Editör Editör

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İsrail askerleri, Cuma namazını kılmak için Ayrım Duvarı’nı aşarak Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan 2 Filistinli’ye kurşun yağdırdı.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki Abdullah Ghaith hayatını kaybetti.

İsrail’in işgalindeki Batı Şeria’nın güneyinde Ayrım Duvarı’nı geçerek Mescid-i Aksa’da Cuma namazını kılmak isteyen 16 ve 21 yaşlarındaki iki Filistinli, İsrail askerlerince kurşun yağmuruna tutuldu.

Sağlık Bakanlığı, Abdullah Ghaith’in kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini; 21 yaşındaki Mo’men Abu Tabish’in ise Beit Jala Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

İsrail, 40 yaş altı erkeklerin Ayrım Duvarı’yla çevrili Batı Şeria’dan Kudüs’e girişini engelliyor. Cuma günleri camiye kadınlar ile 40 yaşın üstündeki erkekler ve sadece özel izni olanlar alınıyor. Birçok kontrol noktası ve aramadan geçen Filistinliler, İsrail askelerinin keyfi uygulamalarına göre engellenebiliyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü

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İsrail askerleri, Cuma namazını kılmak için Ayrım Duvarı'nı aşarak Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 2 Filistinli’ye kurşun yağdırdı.

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