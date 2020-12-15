Ana Sayfa Haberler Isparta’nın doğa harikası Aksu Başpınar Tabiat Parkı
Kategoriler: Kültür-Sanat Haberleri

Isparta’nın doğa harikası Aksu Başpınar Tabiat Parkı

Isparta’nın tarihi güzelliği Aksu Başpınar Tabiat Parkı, tertemiz havası, yaşlı karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu manzarasıyla oksijen deposu olarak biliniyor.

Başpınar, mesire yeriyken 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edildi. 3950 dekarlık tabiat parkının tamamı ‘devlet ormanı’ statüsünde. Yaşlı karaçam ve ardıç ormanları, manzara seyri imkanıyla, tertemiz havası, doğal güzellikleri, her biri oksijen deposu durumunda olan vadileriyle cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Tabiat parkı içerisinde 8 bungalov evde konaklamak mümkün. Tabiat parkına yürüyüş mesafesinde bulunan Sorgun Göleti de manzarasıyla dikkati çekiyor.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Aksu Başpınar Tabiat ParkıIsparta
38 saniye önce

Son Haberler

Edirne’de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor

Trakya Üniversitesi'nin pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle tadilat, restorasyon ve çevre düzenlemesine yoğunluk verdiği Sultan…

4 dakika önce

Türkiye’de ilk: Ameliyattan önce ameliyat provası ile kişiye özel kırık tedavisi

Özlem YURTÇU KARABULUT, Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de ilk kez bir kamu hastanesinde, parçalı…

6 dakika önce

Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN'da havalimanında polisin şüphe üzerine U.A.'nın üzerinde yaptığı aramada, beline sarılı…

6 dakika önce

Adana’da 19 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C., polis…

6 dakika önce

Prof. Dr. Orta: Kuraklık ciddi anlamda tehlikeli boyutta

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi…

6 dakika önce

Olta balıkçılarına 3 metre şartı… Arnavutköy sahilde uyuldu, teknede bozuldu

  İlkay DİKİCİ- Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜSLE  mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı olta balıkçılığı genelgesinden…

6 dakika önce