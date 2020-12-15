Isparta’nın doğa harikası Aksu Başpınar Tabiat Parkı

Başpınar, mesire yeriyken 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edildi. 3950 dekarlık tabiat parkının tamamı ‘devlet ormanı’ statüsünde. Yaşlı karaçam ve ardıç ormanları, manzara seyri imkanıyla, tertemiz havası, doğal güzellikleri, her biri oksijen deposu durumunda olan vadileriyle cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Tabiat parkı içerisinde 8 bungalov evde konaklamak mümkün. Tabiat parkına yürüyüş mesafesinde bulunan Sorgun Göleti de manzarasıyla dikkati çekiyor.
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