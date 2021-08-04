Isparta’daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta Valiliğinin talebi üzerine yangına müdahale için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personelini görevlendirdiğini duyurdu.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada “Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir” denildi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -