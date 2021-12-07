Isparta’da minareye yıldırım düştü

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde yıldırım düşen camide yangın çıktı. Endişe yaratan olay anı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde bulunan Merkez Camisi minaresinde bulunan paratonere akşam saatlerinde isabet eden yıldırım yangına neden oldu. Minarenin şerefesinin üst bölümünde yer alan kablolar alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle yanan parçalar caminin kubbelerine düştü.

Köyde bulunan yangın söndürme tankeri ile ilk müdahale yapılırken, Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Köylüleri endişelendiren olay anı bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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