Isparta’da hasta yakını, doktoru darbetti

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Şehir Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Doğan Ak, hasta yakını tarafından darbedildi. Başından yaralanan doktor aynı hastanede tedaviye alınırken, hasta yakını gözaltına alındı.

Olay, bugün Şehir Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınını hastaneye getiren H.A., Op. Dr. Doğan Ak ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada H.A., Op. Dr. Ak’ı darbetti. Çağırılan polis ekipleri, H.A.’yı gözaltına aldı. Başından yaralanan Ak aynı hastanede tedaviye alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, olaya tepki gösterdi. Karakaya, “Bugün Isparta Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği’nde görev yapan meslektaşım Op. Dr. Doğan Ak’ın bir hasta yakını tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim” dedi. (DHA)

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