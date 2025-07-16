Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyü Kanlıderesi mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 100 dönüm tarım arazisini küle çevirdi.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında hasadı tamamlanmış bir tarlada saman balyalama işlemi sırasında meydana geldi. Balya makinesinden sıçrayan kıvılcım, kısa sürede kuru otları tutuşturdu. Kuvvetli rüzgar, alevlerin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına neden oldu ve yangın, çevredeki hasadı yapılmamış buğday tarlalarına da sıçradı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiyeye bildirerek hızla harekete geçti. Sücüllü, İlegi ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, traktörlerine bağladıkları yangın söndürme tankerleriyle bölgeye ulaştı. Aynı zamanda pulluk takılı traktörlerle tarlaların çevresi sürülerek alevlerin yayılması engellendi.

Olay yerine ulaşan Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Ekipler, yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangın sırasında bölgede bulunan yaban hayvanlarının da zarar gördüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre, yangında yaklaşık 100 dönüm ekili ve hasat edilmiş tarım arazisi zarar gördü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.