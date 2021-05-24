- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Isparta 32 Spor – Bursa Yıldırımspor (EK FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Küçükçekmece Gölü’ndeki deniz salyası temizleniyor
Serdar ALTINTEPE - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA) Marmara Denizi'ni etkisi altına aldıktan sonra Küçükçekmece Gölü'ne kadar ulaşan deniz salyası için temizleme çalışması başlatıldı. Marmara Denizi'ni...
ABD’ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
Hakan AKGÜN- Oğuzhan UYSAL/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle giyim firmalarına yaptığı üretimi azalınca, sağlık sektöründeki tekstil ihtiyacına yöneldi. İlçede...
(ÖZEL) Serdar Avcı dünya şampiyonluğu için ringe çıkıyor
“Ülkemize 19 Mayıs’ta iki bayram birden yaşatacağız” Sonat KEREM / KİEV,(DHA) - Türk boksör Serdar Avcı, "Elimden geleni yapacağım, inşallah zafer bizim olacak. Türk bayrağını...
Rusya’da ölen baba için hukuk mücadelesi
Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da stajyer avukat Onur Mennan Attar (26), Rusya'da Türk firmaya ait şantiyede çalışırken, yaşamını yitiren ve önce kalp krizi sonra otopsiye göre zatürre...