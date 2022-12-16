İspanyol top model Kimberly, Antalya’da podyuma çıktı

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show defilesinde, İspanyol top model Cindy Kimberly podyuma çıktı. Kimberly’i izleyenler arasında, sevgilisi Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de yer aldı.

Antalya’da 14-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show 20’nci yıl özel etkinliğinde, podyuma baş manken olarak İspanyol manken Cindy Kimberly çıktı. Nest Convention Center önündeki 100 dönümlük alan üzerine kurulan podyumda kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 manken yürüdü. Cindy Kimberly 4 ayrı kıyafet sunarken, sempatik tavırlarıyla da beğeni topladı. Defilede podyuma çıkan manken Tülin Şahin de 3 farklı elbise giydi.

TÜRKİYE GÜZELLERİ İLK KEZ PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show podyumu, tescilli güzelleri de ağırladı. 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcıları ile özel davetlilerin katıldığı defilede kadın, erkek ve çocuk ürünlerinden oluşan 2023 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilendi. 2023 yılında Miss World’de Türkiye’yi temsil edecek olan Nursena Say, Miss Universe’de mücadele edecek Aleyna Şirin ve Türkiye adına Miss Supranational’de yarışacak Selin Erberk Gurdikyan da Cindy Kimberly ile podyumda yer aldı.

‘MERHABA TÜRKİYE’

Cindy Kimberly, defile sonrası düzenlenen basın toplantısına “Merhaba Türkiye” diyerek başladı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’la gazetecilerin karşısına çıkan Kimberly, yeniden Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cindy Kimberly, erkek arkadaşı Dele Alli ile ilgili sorulara, “Bugün buranın yıldızı benim. Benimle ilgili sorular sorun arkadaşlar” diyerek, sevgilisiyle ilgili sorulara yanıt vermedi. Kimberly, “Türkiye’yi çok seviyorum. Bu organizasonda daha önce dünyaca ünlü birçok manken podyuma çıktı. Dosso Dossi podyumunda olmak bana mutluluk verdi” dedi.

SÜRPRİZLERLE DOLU BİR ETKİNLİK

Pandemi döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ise 20’nci yıla özel birçok sürpriz hazırladıklarını söyledi. Geçmişte Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı defileleriyle dünya çapında bilinirliğe kavuştuklarını söyleyen Hikmet Eraslan, “Yeniden ünlü bir ismi podyumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

MR. DOSSO DOSSI COŞTURDU

Dosso Dossi Fashion Show, defile öncesinde ise müzik etkinliği ile start aldı. Anfaş Expo Center’da dev iç mekan sahnesi kuruldu. Dev sahne ilk olarak Rusların ünlü şarkıcılarından olan Sergey Lazarev’i ağırladı. Sevilen şarkılarını, etkinliğe katılan Rus izleyicilerle hep bir ağızdan seslendiren Sergey Lazarev, konuklardan tam not aldı. Ardından sahneye gelen Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, özellikle Türk ve Türki cumhuriyetlerden gelen konuklara keyifli anlar yaşattı. Eğlenceli gecede, ‘Mr. Dosso Dossi’ kimliğiyle DJ setinin başına iş insanı Hikmet Eraslan, geçti. (DHA)

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