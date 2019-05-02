14.7 C
Ankara
2 Mayıs 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri İspanyol sanatçıdan ‘De Dentro/İçerden’ sergisi
İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe, ‘De Dentro/İçerden’ isimli seramik sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu.
İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe, ‘De Dentro/İçerden’ isimli seramik sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu.
Kültür-Sanat Haberleri

İspanyol sanatçıdan ‘De Dentro/İçerden’ sergisi

Editör Editör

-

7
0

İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe, ‘De Dentro/İçerden’ isimli seramik sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

Hayatın dalgalarını ve gelgitlerini yansıttığı eserlerini ‘İçerden’ gelen bir duyguyla şekillendirdiğini belirten Alfonso Duiz Felipe’nin sergisi bugünden itibaren 31 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, Türkiye’de başarılı çalışmalara imza atan İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe’nin sergisine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Ateşin, suyun, havanın, rengin ve hayatın dalgalarını, küçük-büyük gelgitlerini eserlerine yansıtan Alfonso Ruiz Felipe, yarattığı tanımsız formlu seramiklerinin bazılarını ahşapla buluşturuyor, bazılarını da ışık ve gölge oyunlarıyla süslüyor. Sanatçının Osmanlı kültüründen ve Kur’an-ı Kerim’den esinlenerek oluşturduğu, üzerinde dua ayetlerinin yer aldığı eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahar Derre’nin yaptığı, yaklaşık 45 farklı eserin yer aldığı ‘De Dentro/İçerden’ adlı sergi, 31 Mayıs tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikÖğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi
Sonraki İçerikMilli Mücadele’nin 100. yılında senfonik destan
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Kültür-Sanat Haberleri

‘Akıngüç Ödülü’ başvuruları uzatıldı

Editör -
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ konulu ‘Akıngüç Ödülü’ için başvurular 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Milli Mücadele’nin 100. yılında senfonik destan

Editör -
Mili Mücadele'nin başladığı 1919'un 100. yılı anısına “19'dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza” adlı senfonik destan, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izleyici ile buluşacak.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Mirkelam, İKÜ’lü gençler için sahne alacak

Editör -
Pop müziğin sevilen isimlerinden Mirkelam, şarkılarını İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğrencileri için seslendirecek.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan 78 yaşındaki Aliye Tabak, 60 yıldır pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor.

60 yıldır çalıştığı pazarın tek kadın pazarcısı

Editör -
Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan 78 yaşındaki Aliye Tabak, 60 yıldır pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor.
59 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, yapılan anjio sonrası sağlığına kavuştu.

Ayağı kesilecekti, anjio ile sağlığına kavuştu

İzmir'de, Multiple Skleroz (MS) hastası olan ve boynundan aşağısını kullanamayan amcasının durumundan etkilenen lise öğrencisi Yiğit Burağan Doğan (14), çene hareketleri ile çalışan mouse tasarladı.

Amcasının hastalığından etkilenen liseli Yiğit, ‘çene mouse’ tasarladı

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındığını duyurdu.

Venezuela’da Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındı

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Öğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.
SİNABDER

SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan “2019 Yılını “Çevre Yılı” İlan Ettik.”

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
SİNABDER Balıkçıları, Ayaş Çanıllı Barajı’nda Turna Sezon Açılışı ve Çevre Temizlik Etkinliği için bir araya geldi.
Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Tasanfest’te 62 Yıllık Çınar Ankara Deneme Sahnesi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71