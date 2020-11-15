İspanya’daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını sürecinde öğrencilere sunduğu kaynak desteği kapsamında ilkokul 2'nci,3'üncü ve 4'üncü sınıf düzeyindeki öğrenciler için 3 bin 500 adetlik soru paketi yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.