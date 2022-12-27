İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 6 ölü

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İspanya’nın Galiçya bölgesinde bir yolcu otobüsünün nehre uçtuğu kazada 6 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.









Kaza, İspanya’nın kuzeybatısında bulunan Galiçya bölgesinde dün meydana geldi. Acil servis 112 Galicia yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak Lerez nehrine uçtu. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralı olarak kurtarılan otobüs sürücüsü ve bir yolcunun hastaneye kaldırıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.







Kazanın nedeninin ise henüz bilinmediği ifade edildi.