İspanya’da aşı olmayı reddedenler kayıt altına alınacak

İspanya, (DHA) – İspanya Sağlık Bakanı, koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı reddedenlerin kaydını tutacaklarını ve kayıtları diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle de paylaşacaklarını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülkede koronavirüs aşısı olmayı reddeden kişilerin kaydının tutulacağını açıkladı. Illa, kayıtların kamuya açık olmayacağını ancak AB üyesi ülkelerle paylaşılacağını belirtirken, verilerin korunması yönünde hassasiyet göstereceklerini vurguladı.

Öte yandan, aşılama işleminin Pazar günü başladığı İspanya’da hükümet, Şubat ayı sonuna kadar 2 buçuk milyon kişinin aşı olmasını beklediklerini açıkmaştı.