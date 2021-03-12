İspanya savaş gemisi ‘SPS Cristobal Colon’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İspanya savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Çok sayıda İspanya askeri boğazı seyrederken geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait hava savunma fırkateyni F105 Borda numaralı ‘SPS Cristobal Colon’ adlı savaş gemisi saat 13.30 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Beşiktaş açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Fırkateynin arka bölümünde bazı askerler İstanbul Boğazı’nı seyretti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.