İspanya – Almanya maçında kazanan yok

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İspanya – Almanya: 1-1

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.

Al Bayt Stadyumu’nda Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie’nin yönettiği karşılaşmada İspanya’nın golü 62’nci dakikada Alvaro Morata’dan gelirken, Almanya’nın golünü 83’üncü dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.

Bu sonuçla grupta İspanya 4 puanla liderliğini sürdürürken, Almanya bir puanla son sırada yer aldı.

İspanya, E Grubu’ndaki son maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Almanya’nın rakibi ise Kosta Rika olacak. Müsabakalar 1 Aralık Perşembe günü oynanacak.

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(FOTOĞRAFLI)