İsmet İnönü ve Turgut Özal’ın babalarının mezarlarında restorasyon

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, Büyükşehir Belediyesi’nce Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün babası Reşit İnönü ile oğlu İzzet İnönü ve 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın babası Mehmet Sıddık Özal’ın mezarları restore ediliyor.

Sancaktar Mezarlığı’nda mezarı bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün babası Reşit İnönü ve oğlu İzzet İnönü ile Karababa Mezarlığı’ndaki 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın babası Mehmet Sıddık Özal’ın kabirlerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve restore çalışması başlatıldı.

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