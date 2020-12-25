İsmet İnönü kabri başında anıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’inci Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2’inci Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ölümünün 47’inci yılında kabri başında andı.

Anıtkabir’deki anma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnönü Ailesi, devletin üst düzey yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları katıldı.

“İnönü gibi devlet adamlarına ihtiyacımız var”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra İsmet İnönü’nün kabri başına gelen heyet, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

İnönü’nün başarılı bir siyaset ve devlet adamı olduğuna değinen Yaşar, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye’nin kuruluş mücadelesinde önemli görevler almış, merhum Cumhurbaşkanımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Demokratik, laik bir cumhuriyetin temellerini atan bu büyük devlet adamlarına her yurttaş vefa borçludur. Ülkesinin birlik ve beraberliği için büyük mücadeleler veren İsmet İnönü gibi devlet adamlarına bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz” dedi.