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      Kültür-Sanat Haberleri

      İsmail Türüt’ten ‘Karadeniz müziği’ eleştirisi

      Editör -
      Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden İsmail Türüt, Karadeniz müziği yapan bazı isimleri eleştirerek, "Bazı arkadaşlarımız kusura bakmasın ama öyle sözler duyuyorum ki çöpe attıklarım onlardan daha iyidir. İçinden müziği alsan hiçbir değeri kalmaz" dedi.
      Eğitim Haberleri

      ‘Mavi Kart’lı öğrencilerden kontenjan tepkisi

      Editör -
      ANKARA'da yaşayan 'Mavi Kart' sahibi öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yüzde 50 olan öğrenci kontenjanını yüzde 10'a düşürmesine tepki gösterdi.
      Sağlık Haberleri

      Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor

      Editör -
      Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, tablet, bilgisayar ve telefonların uzun süre kullanımının duruş bozukluklarına ve diresek ağrılarına yola açtığı konusunda uyarılarda bulundu.
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