İsmail Demir’den ‘ASELSAN’ açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz (3)

FABRİKA AÇILIŞINA KATILDI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde TEKOM Savunma ve Havacılık Sanayi fabrikasının açılışına katıldı. Zırhlı araçlar ve havacılık platformları için aydınlatma, askeri tip sınır anahtarları, güç kaynakları ve elektronik üniteler üretimi yapan fabrikanın açılışında konuşan Demir, “Başkanlığımız koordinasyonunda savunma sanayi ekosisteminin tüm paydaşlarıyla birlikte yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi yolunda, ihracat yolunda çalışmalarına el birliğiyle devam edeceğiz. Aslında TEKOM, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bu il ziyaretleri, EYDEP sistemi ve çeşitli KOBİ’lerle olan temaslarının ne amaçladığının bir örneği. Bir önceki konuşmamda global seviyede, global ölçekli şirketler olması gerektiğinden bahsettim. TEKOM’un ihracat yaptığı ülkeler sayısına bakarsanız, aslında bunun yavaş yavaş olgunlaştığını görüyoruz. Yani üretimlere Türkiye’deki firmalarımızın ihtiyaçları ile başlayıp, buradaki yetkinliklerinin dünya seviyesinde bilinmesini sağlayıp, dünya seviyesinde çeşitli ülkelere ihracat yapabilir konuma gelmek, ileride daha büyük işlere imza atacaklarının en büyük nedeni” dedi.

Devletin her kademesinin girişimcilere sonsuz destek sağlamayı hedeflediğini belirten Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabii bu arada, arazi taleplerinizde ortaya çıkan bürokratik engel her ne ise tam bilmiyorum, devlet mekanizmasının her seviyesi, sanayimizin gelişmesi, ülkemizde üretimin, istihdamın, katma değerin artırılmasına yönelik atılacak adımlarda her türlü anlamsız bürokrasiyi aşmak üzere emrinizdedir. Eğer gerçekten aşılamayacak bir durum varsa onu bilemem, ama başta biz, Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere, sizin gayret göstermek istediğinizi, yatırım yapmak istediğiniz, büyümek istediğiniz alanlarda her zaman yanınızdayız. Olabilecek muhtemel zorlukları, engelleri bir şekilde aşarız. Çünkü amaç, ülkemizde istihdam oluşturmak, katma değer oluşturmak. Bu teknoloji ve kabiliyet yolculuğunda hep beraber, el ele yürümek.”

‘TOPTAN BİR BAKIŞ AÇISINA SAHİP OLMALIYIZ’

Savunma sanayiinin ülkeler açısından önemine de vurgu yapan Demir, “Bir ülkenin güvenliği deyince, sadece savunma sanayii ve silahtan bahsetmiyoruz. Savunma demek aslında, iletişiminizin, dijital yapınızın, ulaşımınızın, sağlık ve tarım sektörünüzün, toptan ülkenizin güvenliğini etkileyen, toplum yaşamını etkileyen her türlü alanda emniyette olmanız, başkasının gelişimine ve müdahalesine imkan vermemeniz anlamına geliyor. Biz bu anlamda, savunma sanayii dediğimizde, sanayi ve teknoloji gelişimi dediğimizde, toptan bir bakış açısına sahip olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz” diye konuştu.

