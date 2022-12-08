ISLIK ÇALMAK

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Abimin kızı ilkokula başladıktan sonra, arkadaşların ıslık çalması kendisinin çalamaması yüzünden hırslanıp ıslık çalma çabalarını evde biz aile üyeleri şahitleri olarak önce bu çabasını çok alkışladık, güldük ama daha sonraki günlerde evin her yerinde ıslık çalması bir işkenceye dönüştü. Bu olay beni çocukluğuma götürdü, bakın ben ıslıkla nasıl bir yolculuk içine girmiştim.

……..

Balıklar için deniz lazım

Sevişmek için işsiz olmak,

ve geceleri yatakta

Duymamak için tabanların sızısını

Zengin olmak lazım

Oysa ıslık çalmak için

Bir şey lazım değil (Melih Cevdet Anday)

Çocukluğumda mahallemizde büyük abiler, henüz betonlaşmanın olmadığı, açık alanlarda birbirleriyle haberleşmek için ıslıkla anlaşıyorlardı. Abilerin en büyük zevkleri güvercin beslemekti. Damdan dama kedi gibi atlayarak bütün boş zamanlarını güvercinlerin peşinden koşarak, ıslık çalarak geçirirlerdi. Güvercinler ilgimi çekmez ama abilerin ıslık çalmalarına hayran olurdum. Evde gizli gizli gizli ıslık çalma denemelerim çok olmuştu.

Bu abiler, ya parmaklarını dudakları arasına götürüp ıslık çalarlardı ya dillerini ağızları içinde kıvırarak ya da iki dudağını büzerek bu işi becerir ıslık çalarlardı. Ben uzun çalışmalar sonucunda iki parmağımı ağzıma götürerek, diğeri ise dudaklarımı büzerek ıslık çalma konusunda sonuca ulaşmıştım. 8 yaşındaydım, ilk ıslık dudaklarımın arasında süzülüp çıktığında çok sevinçliydim Günlerce her yerde ıslık çalma çalışmalarımı ilerleterek sürdürdüm. Tabi ki evde çok azar yediğimde oldu.

Islık çalmak, içimde durdurulamaz bir dürtüydü. Bende ıslık çalmayı öğrendiğim günden beri hiç durmadan ıslık çaldım .Okulda, bulduğum her yerde usanmadan her bahaneyle ıslık çalmak yaşam biçiminin bir parçasıydı.Örneğin, karşımda geçen kızların dikkatini çekmek, birini tebrik etmek, canımın sıkıldığını belirtmek,otobüs,dolmuş şoförünün peşinden koşarken onların dikkatini çekmek konusunda ilerleyen yaşlarda da ıslık çalma virtüözü oldum desem yalan olmaz.

“Mezarlıktan gece geçerken ıslık çalmak” nedir? Yalnızlık, korku, paniğin dağılması için yapılan bir eylem aynı zamanda, bir savunma mekanizması ve derinden gelen korku duygusunu, başka bir işle bastırma hali.Bende, Ankara’da Cebeci asri mezarlığından geçerken bu eylemi yapmıştım

Islık çalmanın metodu da şu şekilde yapılırsa başarıya ulaşılır. Sağ işaret parmakla sağ baş parmak birleştirilir ama hafif bir aralık bıraktırılır. Dil geriye atılır ve dilin alt kısmına bu parmaklar yerleştirilip dudakların büzüşeceği şekilde hava dışarıya hışımla itilir. İkinci şekil olarak da dudaklar sanki kamış kormuşçasına büzüştürülür. Dil iki büklüm yapılır ve üflenir. MÜZİK aşığı bir insanın, müzik dinlerken, sözleri de bilmiyorsa (ya da bilse bile zor vokallerde) müziğe eşlik edişidir. Çok zevklidir

Islık çalmanın insan üzerinde güzel etkileri de vardır.

Banyodan gelen ıslık sesi AŞK’tır mesela. Gülümsetir…

Keyifli anlarda ıslık çalma alışkanlığı insanı rahatlatır.

Bazen, bir taksi çağırma yöntemidir. Islık; tekerlek, para ve müşterinin icadıyla başlamıştır.

Islık çalması keyif verici olmakla birlikte, başkası yaptığında rahatsız edici de olabilir. Bir keresinde babamın “Çoban mısın oğlum sen?” diye sormuşluğu da vardır!.. Islık benim için çoğu zaman şarkıya eşlik etme aracı.

Bazen nefesim yetmeyebiliyor ama yine de güzel çaldığımı düşünüyorum. Uzun süre çalınca dudağımı ve boğazımı biraz yoruyor olsa da,bu yeteneğimi sürdürüyorum!.

Nedense biz erkeklerin daha sık, tıraş olurken yaptıkları genel anlamda ise için içine sığmadığında mutluluktan yapılan eylemi olarak görülür. Öyleyse erkekler traş olurken çok mu mutlular sorusunu beraberinde getiren faaliyet olarak bilinir.

ıslık çalmak ,dışarıdan duyulan iç sesimiz ve enstrümansız müzikal iletişim aracımız. Bu konuda söylenecek 3 hatırlatma.

1) Kurumuş büyük dudaklarla olmuyor bu. Dudağınızı bir güzel ıslatın, yumuşatın öyle deneyin.

2) Detone çalıyorsanız üzülmeyin sadece birkaç sene çalışınca düzeliyor!..

3) “Gece çalma şeytan gelir” diyorlar ya, denedim gelmiyor.

Kadınlar ıslık çaldığında, ahaliden “Nasıl ya?” gibi tepkiler gelir. Hele bir de erkek olup ıslık çalamayan biri varsa birden ezilir, büzülür, kendisinde bir eksiklik hisseder.

Aziz Nesin ıslık çalma konusunda bakın ne yazmış.

Diyelim ıslık çalacaksın ıslık

Sen ıslık çalınca,

Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes,

Kimse çalmamalı senin gibi güzel.

………

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum.

Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz.

De ki bütün işe yarayanlar

İşe yaramaz sanılanlardan çıkar.

…

Yaş ilerleyince artık ıslık çalmak, bazen taksi çağırmak için, bazen kaçan otobüsün peşinde koşarken başvurduğum iletişim aracım şimdilerde.

Çocukken başladığımız ıslık çalma faaliyetimiz, ağızda dişler dökülüp yeni dişlere sahip olduğumuzda istemsiz olarak çıkan ses olur artık.

Yıllarca “Aman ıslık çalma şeytan gelir, aman çalma cin çarpar, aman çalma vampir mıncırır” diye bıraktığım sanatım. Oysa ben halay bile çekiyordum, ıslık çala çala. Islık çala çala!..

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