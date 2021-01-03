İşletmesinde Belçika çikolatasından 60 çeşit ürün hazırlıyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUMLU iş insanı Şeyda Sönmez Ebren, sattığı çikolataları üretmek için ‘Madame Mai’ isminde imalathane kurdu. Belçika çikolatasından 60 çeşit ürün yapan Ebren, “Hem istihdam sağlamaya çalışıyorum hem de bu güzel lezzeti Erzurum halkıyla buluşturuyorum” dedi.

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo, Televizyon Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra açık öğretimden Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü de okuyan, 2 çocuk annesi Şeyda Sönmez Ebren, iş hayatına atıldı. Açtığı iş yerinde çikolata satan Ebren, bir süre sonra üretici olmaya karar verdi. Yurt dışından getirdiği bir ustadan çikolata yapımı konusunda 1 ay eğitim alan Ebren, diğer konularda yaklaşık 5 ay süren kurstan sonra çikolata üretim imalathanesi kurdu. ‘Madame Mai’ ismini verdiği atölyesinde Belçika çikolatası kullanarak 60 çeşit çikolata üreten Ebren, çikolata sektörüne merakı dolayısıyla bu işi seçtiğini söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtderesi Mahallesi’ndeki imalathanesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve pandemi nedeniyle kısıtlı bir davetli grubuyla açan Şeyda Sönmez Ebren, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tek çikolata üreticisi olduğunu söyledi. 3 yıl önce açtığı iş yerinde çikolata satarak çalışmaya başladığını belirten Ebren, “Bir süre sonra ‘Çikolataları ben neden üretmiyorum’ diye düşünerek üretim işine de girmek istedim. Girişimci biri olarak yapabilirim, diyerek yurt dışından bir ustayı getirterek burada yaklaşık 1 ay misafir ettim. Bu sürede ondan eğitim gördükten sonra Kayseri’den bu işin ustalarından öğrenmeye devam ettim. Sonra kendi çikolatalarımı üretmeye başladım. Hem istihdam sağlıyorum hem de bu güzel lezzeti Erzurum halkıyla buluşturuyorum” diye konuştu.

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