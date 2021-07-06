İşletmeler ortak kullanım alanlarında iyonizerli vantilatörler tercih etmeli

İSTANBUL, (DHA)- UFO Markası Araştırma Geliştirme Müdürü Alexander More, iklim krizinin mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla kendini belli etmeye devam etmesi ile özellikle kapalı alanlarda sağlıklı soğutma ihtiyaçlarının artırdığını söyledi. More, “Soğuk buharlı iyonizerli vantilatörler kapalı alanları soğuturken zararlı virüs ve bakterilerin ortama yayılmasını önler ve bulaş riskinin artmasına engel olur” dedi.

Küresel ısınmanın etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiği belirtildi. Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre önümüzdeki beş yılın en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklığın Sanayi Devrimi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkma olasılığı yaklaşık yüzde 40 olarak tahmin ediliyor. Türkiye’de de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken koronavirüs riski nedeniyle özellikle kapalı alanlarda sağlıklı soğutma ihtiyacının arttığı ifade edildi.

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ZARARLI PARTİKÜLLERİ AŞAĞI DÜŞÜREREK SOLUNMASINA ENGEL OLUR

Soğuk buharlı iyonizerli vantilatörlerin önemli bir yardımcı olduğunu söyleyen UFO Markası Araştırma Geliştirme Müdürü Alexander More, “İyonizer, iyon üre-ten cihaz demektir. Cihazın çalışma sistemi ise negatif iyonlar sayesinde havadaki insan sağlığını olumsuz etkileyen artı (+) iyonları nötrolize eder ve ayrıca sağlığa zararlı partikülleri aşağı düşürerek solunmasına engel olmaya dayanır. Soğuk bu-harlı iyonizerli vantilatörler kapalı alanları soğuturken zararlı virüs ve bakterilerin ortama yayılmasını önler ve bulaş riskinin artmasına engel olur” dedi.

VİRÜS VE BAKTERİLER SU DEPOLARI VE KLİMA KANALLARI YOLUYLA DA GELEBİLİYOR

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında kapasite sınırı olmadan hizmet vermeye başlayan işletmelerin de sıcak havalarda kapalı alanlarını soğuturken misafirlerini riske atmayacak yöntemler aradığını belirten Alexander More, “Kademeli normalleşme planı kapsamında kapasite sınırı olmadan hizmet vermeye başlayan kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi ve sinema salonu gibi kapalı alanlarda sağlıklı soğutmanın nasıl yapılacağına dair soru işaretleri oluşmuş durumda” diye konuştu.

Alexander More sözlerine şu şekilde devam etti:

“Araştırmalar, kapalı alanların hava ve yüzeylerinde bulunan bakteriler ve virüslerin başta nezle ve gribe neden olabileceğini gösteriyor. Su depoları, klima kanalları yoluyla dışarıdan da gelebilen bu zararlı bakteri ve virüsler, tüberküloz ve diğer solunum hastalıkları gibi daha ciddi hastalıkların başlamasına da neden olabiliyor. Yaz aylarının başlaması ve yasakların kalkmasıyla uzunca zamandır uzak kalınan sosyal alanlarda ise kalabalıklar oluşmuş durumda. Bir yılı aşkın süredir koronavi-rüs ile verilen mücadelenin boşa gitmemesi ve kapalı alanlarda insan sağlığının riske atılmaması için soğuk buharlı iyonizerli vantilatör gibi soğutma cihazlarının kullanılması öneriliyor.”

KALİTELİ UYKU, ZİNDELİK VE FERAHLIK BİR ARADA

Pandemi nedeniyle artan sağlık kaygılarına çözüm sunabilmek adına ürün ailelerine soğuk buharlı iyonizerli vantilatörleri dahil ettiklerini açıklayan Alexander More, “Ürünlerimizin kalitesini yıllardır olduğu gibi en üst seviyede tutmayı, sektörel yenilikleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Tek hedefimiz var; müşteri memnuniyetini sözde değil özde sağlamak. Bu kapsamda 24 saat çalışır durumda bırakabilinen negatif iyonizer özelliğine sahip yeni nesil Hava Temizleme O2 cihazımız ve iyonizerli vantilatörler ile havadaki zararlı sağlıklı ve ferah bir ev, işletme ortamı yaratılmasına katkıda bulunuyoruz. Negatif iyonizer özellikli yeni nesil soğutma cihazları, havayı temizleyerek solunan oksijen miktarının artmasına da yardımcı olu-yor. Ruh sağlığını iyileştiriyor, sinirleri gevşetip enerjiyi artıyor. Bakteri, duman ile toz ve küf gibi alerji yapıcı maddeleri de havadan etkili bir şekilde temizleyebiliyor” açıklamasını yaptı.