İşletmeler birer birer kapanıyor

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), salgında ikinci dalgayla yeniden başlayan kısıtlama ve yasakların işletmelere etkileri ile sektörde yer alan işletme sahiplerinin beklentileri konusunda bir araştırma yaptı. Tamamı Ankara’da, hizmet sektörü ağırlıklı farklı iş kollarında faaliyet gösteren 550’ye yakın dernek üyesi üzerinden yapılan araştırmada ikinci kısıtlama ve yasaklardan en fazla etkilerinin sektörlerin başında gıda, turizm ve organizasyon, eğitim, sağlık ve güzellik sektörleri geliyor.

Kimi Kapandı, Kimi Sektör Değiştirdi

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, bir kez daha kapanan restoran ve kafe gibi işletmelerin zararının çok büyük olduğunu, bazı işletmelerin tamamen kapandığını, bazılarının devrettiğini, bazılarının da sektör değiştirdiğini söyledi. Başkan Allıoğlu; kozmetik, medikal estetik, sağlık, güzellik sektöründeki işletmelerin de faaliyet süresine getirilen kısıtlama, iş potansiyelinin büyük oranda düşmesi, maliyetlerin artması, kurdaki hareketlilik nedeniyle ihtiyaç duyulan ithal ürünlere erişememe gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Organizasyon Şirketleri Çıkmazda

Organizasyon, eğlence ve çiçekçilik sektöründeki işletmelere dönük araştırmanın sonucunun da çok üzücü olduğunu kaydeden Başkan Allıoğlu, “Organizasyon şirketleri ve iş ortaklarında çalışan yüzlerce kişi işsizlik ve belirsizlikle mücadele etmektedir. Keza çiçekçilik sektöründe de durum farklı değildir; pandemiden dolayı yurt dışı ve yurt içinde çiçek üretimi çok azalmış, fiyatlar yükselmiş, kullanılan malzemelerin maliyetleri artmıştır. Sektördeki bir diğer sıkıntı ise iptal ve ertelenen organizasyonların ücretleridir. Müşteriler paralarını iade istemekte, verilmeyince dava açmakta, mülk sahipleri kirada asla yardımcı olmamaktadır” dedi.

Turizm ve Seyahat Acentelerinin Mücadelesi

Pandemi sebebiyle kapatılan özel eğitim kurumlarının, pandeminin yükünü çekebilecek ekonomik güce sahip olmadığını da kaydeden Başkan Allıoğlu, sektör temsilcilerinin sağlık koşulları sağlanarak eğitim kurumlarının yeniden açılmasını talep ettiklerini söyledi.

Turizm sektörü ve seyahat acenteleri açısından da durumun çok parlak olmadığını bildiren Nezih Allıoğlu, “Turizmciler ve seyahat acenteleri 22 Mart’ta büyük oranda kapanmış, o tarihten bu yana ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Sektörde yer alan üye işletmelerimiz, bugüne kadar verilen desteklerden kendilerinin de faydalandırılmasını, seslerinin duyurulmasını istemektedir” şeklinde konuştu.

Sektörlerin Ortak Beklentileri

Pandemiden etkilenen tüm sektör temsilcilerinin beklentilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan M.Nezih Allıoğlu, şunları söyledi:

“Ortak talepler; SGK, KDV ve stopaj yükümlülüklerinin faizsiz ertelenmesi, kira konusunda yardım veya muafiyet sağlanması, faizsiz veya düşük faizli esnaf kredilerinin genişletilmesi, başta elektrik, su ve doğalgaz olmak üzere düzenli faturalarda indirim uygulanması veya kademeli olarak ötelenmesi, verilen kredilerin başlayan ödemelerinin ertelenmesi, ücretsiz izne ayırmak zorunda kalınan personele destek sağlanması, bankalarca kredi kartları ile kredilerin faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle ötelenmesi, gıda sektörü için KDV’nin 2021 yılı sonuna kadar yüzde 1 olarak devam etmesi, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilip, süresinin uzatılması…”