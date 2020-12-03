İslahiye’de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda esrar ve hassas terazi ele geçiren polis, B.K., M.Ç., H.B. ve A.T.’yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI