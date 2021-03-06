İslahiye’de orman yangını

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınında, 7 dönüm alan zarar gördü.
İslahiye’ye 12 kilometre uzaklıktaki Koçcağız Mahallesi’ndeki ormanlık alanın 3 farklı noktasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi sevk edildi. Alanın sarp bölge olması nedeniyle ekipler, alevlere müdahale etmekte zor anlar yaşadı. Belediye hoparlöründen de yapılan anonslarla mahalleliden de yangına destek istendi. Vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 7 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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