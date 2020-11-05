İslahiye’de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- İZMİR açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremden büyük hasar gören ve 4 bloğundan 3'ünün yıkıldığı Barış Sitesi apartmanı sakinleri, yıllar önce evlerini sağlam olduğunu düşündükleri için satın...