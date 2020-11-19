Ana Sayfa Güncel Haberler İskenderun’da orman yangını/ Fotoğraflar
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Çocuk çorabı içerisinde eroin ele geçirildi
Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı....
Burdur’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde seyir halinde olan TIR'ın altına girdi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sabah...
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, öldü
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda, kestiği ağacın altında kalan Rasim Seyit, yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki...
Sondaj gemisi ‘Kanuni’ Zonguldak’ta
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - TÜRKİYE'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Karadeniz'de gerçekleştirilecek sondaj faaliyeti için Zonguldak'a ulaştı. Filyos Limanı'nda kule montajı yapılacak 'Kanuni' ile ilk sondaj faaliyetine 'Sakarya...