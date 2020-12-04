İskenderun’da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (HATAY)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde, otogarda şüphe üzerine M.S. adlı kişinin çantasında yapılan aramada 152 tüp kobra zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçede kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri ortak çalışma başlattı. İskenderun Otogarı’nda denetim yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları M.S.’nin çantasını aradı. Çantada, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 152 cam tüp içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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