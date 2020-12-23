İskenderun Belediyesi’nden, koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin’e anlamlı jest

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- İSKENDERUN Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, koronavirüs aşı çalışmalarında yüzde 90’lık başarı oranı yakaladıklarını açıklayan Alman şirketi Biontech’in kurucularından olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in adını ilçedeki bir sokağa vereceklerini belirterek, “İskenderunlu Prof. Dr. Uğur Şahin ile gurur duyuyoruz” dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı çalışmalarını sürdüren Alman şirketi Biontech, ürettiği aşının koronavirüse karşı yüzde 90 oranında başarı gösterdiğini duyurmuştu. Şirketin kurucularından ve aşı çalışmalarını yürüten ekibin liderlerinden olan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin eşi Dr. Özlem Türeci ise adlarından çokça söz ettirdi. Prof. Dr. Uğur Şahin’in İskenderunlu olduğunu ve bundan dolayı çok gururlandıklarını dile getiren İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise dünyayı ilgilendiren bu başarıya imza atan Şahin’e jest yapacaklarını ifade etti. Kendisinin isminin İskenderun’da sonsuza dek yaşatılacağını belirten Tosyalı, “İskenderunlu hemşehrimiz Prof. Dr. Uğur Şahin’i bir kez daha tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Sayın Şahin’i doğmuş olduğu İskenderun’a davet ediyoruz. Kendisi ile gurur duyduk. Umarım bu aşı dünyaya şifa olur. Bu virüsten herkes kurtulur. Bu zor günleri geride bırakıp tekrar eski güzel günlerimize döneceğiz. Biz de başarılarından dolayı Prof. Dr. Uğur Şahin’in adını İskenderun’da doğmuş olduğu Kurtuluş Mahallesi 71’inci sokağa Ocak ayı meclisinde alacağımız karar doğrultusunda vereceğiz” diye konuştu.

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