İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi – Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi –...
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Bilgin: “Muhabirlikle muhbirlik karıştırılmamalı”
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteciliğin haber toplama ve yayma faaliyeti olduğunu, istihbaratla, muhbirlikle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
KURSİYERLİKTEN PATRONLUĞA
Altındağ Belediyesi tarafından verilen kurslara katılan kadınlar, kendi işletmelerini açarak patron olmaya devam ediyor. Altındağlı 2 kadın daha, kendi iş yerlerini açarak kursiyerlikten patronluğa terfi etti. İş yerinin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı gerçekleştirdi.
Aydın’da jandarmadan köftecide silah operasyonu
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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde, bir köftecide silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ‘bomba’ adlı narkotik köpeği ile işyerine operasyon yaptı....
Kadınlardan yan odaya geçmelerini isteyip, ev sahibini tabancayla yaraladılar
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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da geldikleri evde kadınların yan odaya geçmesini isteyen 4 kişi, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.'yi (29) tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheliler kaçarken, Adnan...