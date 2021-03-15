İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi – Ek fotoğraflar

Altındağ Belediyesi tarafından verilen kurslara katılan kadınlar, kendi işletmelerini açarak patron olmaya devam ediyor. Altındağlı 2 kadın daha, kendi iş yerlerini açarak kursiyerlikten patronluğa terfi etti. İş yerinin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı gerçekleştirdi.