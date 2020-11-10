Isıya dayanıklı polar kumaştan sonbahar-kış koleksiyonu

İSTANBUL, (DHA)- Sonbahar-kış sezonunda hazır giyim markası DeFacto, sıcak tutan polar kumaştan tasarlanan parçalardan oluşan WarmTech Koleksiyonu hazırladığını duyurdu.

DeFacto, soğukların etkisini göstermeye başladığı sonbahar-kış sezonunda moda severler için inovatif bir koleksiyona imza attığını açıkladı. Sıcak tutan polar kumaştan tasarlanan parçalardan oluşan DeFacto WarmTech Koleksiyonu’nun, serin havalara karşı maksimum koruma sağladığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bodyden crop top ve gömleklere, sweatshirtten rüzgarlık ve montlara, eşofmandan jogger ve denim pantolonlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesinin iç yüzeyinde hakimiyetini hissettiren polar; vücudun ısısını korurken aynı zamanda nefes almasını da sağlıyor. Siyah, lacivert, bordo, gri gibi kış renklerinin yanı sıra pembe, beyaz ve mavinin tonlarının da öne çıktığı tasarımlar; bere ve atkı gibi bütünleyici aksesuarlar ile tamamlanıyor. Spor-şık kavramını destekleyen DeFacto WarmTech Koleksiyonu’nda, kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak hazırlanmış parçalar yer alıyor” denildi.

Koleksiyonun DeFacto’nun internet adresinde ve mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda müşterilerin beğenisine sunulduğu bildirildi.