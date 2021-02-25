İşitme kaybının nedenleri ve tedavisi

İşitme, her yaştan birey için büyük önem taşıyor. İşitme problemi olan çocukların zihinsel gelişimi olumsuz etkilenirken, yaşlı bireyler ise sosyal uyumsuzluklar ile karşı karşıya kalıyor.İşitme kaybının doğumsal olarak gelişebileceği gibi bazı etkenlere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabildiğini belirten Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, işitme kaybı çeşitlerini ve tedavi yöntemlerini ele aldı.



Her yaştan birey için büyük önem taşıyan işitme, komplike bir sürecin sonucu olarak gerçekleşiyor. İşitmenin iyi olabilmesi için kulak zarının sağlam, orta kulağın östaki borusu vasıtası ile iyi havalanıyor, orta kulağı örten ve mukoza adı verilen döşemenin sağlıklı, kemikçik zincirinin bütünlüğünün tam ve hareketli olması gerekiyor.

Bu süreci etkileyen faktörlerin, işitme kaybının ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen, Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, karşılaşılan işitme problemlerine ve tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KULAK ZARI KAYNAKLI İŞİTME PROBLEMLERİ

Kulak en dıştan içe doğru incelendiğinde; dış kulak yolu ile orta kulak arasında bulunan ve ses dalgaları ile titreşen bir organ olarak görev yapan kulak zarı, kendisi ile sıkı irtibatta olan çekiç kemikçiğini harekete sokuyor. Kulak zarının en sık karşılaşılan sorunu yırtılması veya delinmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nuri Özgirgin, “Bu bir travma sonucu olabileceği gibi orta kulak iltihaplarının baskısı sonrası da gelişebilir. Eğer diğer orta kulak yapıları sağlıklı ise kulak zarının yırtılmasından dolayı en fazla 35-40 dB (diğer bir deyişle % 35-40) işitme kaybı gelişir. Yalnızca kulak zarına yönelik müdahaleler vardır. Çok basit ve küçük bir yırtık ise kendiliğinden iyileşme ihtimali fazladır. Ancak büyük olan yırtıkla veya 2-3 hafta içinde iyileşememiş yırtıklar veya delikler ameliyatla onarılmalıdır” diye konuştu.

ÇOCUKLARDA ORTA KULAK İLTİHABINA DİKKAT!

Orta kulak kaynaklı işitme kaybına neden olacak çok sayıda hastalık olduğunu ve bunun başında orta kulak iltihabı geldiğini belirten Prof. Dr. Nuri Özgirgin, özellikle çocuklara dikkat çekti. Çocuk yaşlarda orta kulağın çeşitli nedenlerle havalanmasının bozulabileceğini ve buna bir de östaki borusu kaynaklı enfeksiyonlar eklenince seröz otitis media adı verilen hastalıklar oluşabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Nuri Özgirgin, “Bu hastalık genelde ağrı yapmadığından işitme kaybı ile kendisini gösterir ve anne-baba çocuklarının söylenenleri tekrar ettirmesi veya televizyonun sesini çok açması ile işitme kaybı olduğunu hisseder. Bu grup hastalığın tedavisi öncelikle ilaçlarla yapılır ve genelde antibiyotik tedavisine de yanıt alınır. Başarısız ise orta kulak boşluğunun havalanmasını sağlayacak ve orta kulakta biriken iltihabın dışarı drenajını sağlayacak havalandırma tüpleri kulak zarına takılır. Diğer akut orta kulak iltihapları çok büyük sıklıkla antibiyotik tedavisine yanıt verirler ve de iyileşme ile birlikte işitme kayıpları da düzelir. Eğer kemikçiklerde hasar yoksa orta kulak iltihaplarında karşılaşılan işitme kaybı düzeyi %40 civarındadır” dedi.

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, kulak iltihapları sonrası sekel olarak kalan durumları ise şu şekilde sıraladı:

Kulak zarının delik olduğu, kemikçiklerin sağlam olduğu durumlar,

Kulak zarının delik olduğu kemikçiklerin de hasar gördüğü durumlar, kemikçiklerin hareketinin kaybolduğu durumlar,

Kulak kemiğinin derinliklerine iltihabın yerleştiği kronik hastalıklar (akan kulak),

Kolesteatom adı verilen ve kulak kemiğinde harabiyet yaratan kronik ve tehlikeli hastalıklar,

Kemikçik zincirinin kopuk olduğu veya fonksiyon göremediği durumlarda işitme kaybı %60 seviyelerine ulaşabilir.

Tüm bu koşullarda öncelikli amaç iltihabın bir daha tekrar etmeyecek şekilde temizlenmesi, orta kulağın yeniden yapılanmasının sağlanması, kemikçiklerin onarılması veya farklı yöntemlerle (protezler kullanılarak) işitme iletiminin sağlanması ve de kulak zarının onarılmasıdır. Bu sayılan işlemlerin deneyimli ellerde başarısı çok yüksektir.

GEBELİK SIRASINDA GEÇİRİLEN ENFEKSİYONLAR İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Duyusal tip işitme kayıpları ise doğumsal ya da edinsel olarak karşımıza çıkıyor. Doğumsal işitme kayıplarının arkasında, genellikle genetik nedenler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nuri Özgirgin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ayrıca annenin hamilelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlar ve kullandığı ilaçlar da işitme kaybı yaşanmasında etkili olabilir. Edinsel olanlar ise çocuğun erken dönemde geçirdiği enfeksiyonlardır. (başta menenjit olmak üzere etkendir). Bu tip işitme kayıpları kısmi ise işitme cihazı total ise biyonik kulak uygulaması yapılır. İşitme organının yaşlanması ile birlikte yaşlılık işitme kaybı görülür ve işitme cihazı ile desteklenir.”