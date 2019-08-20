  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Magazin Haberleri Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur
Magazin Haberleri

Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur

Editör
Editör

-

122
0

Antalya’nın Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı Işın Karaca, dinleyicileriyle sohbet ederken, “40- 50 kilo verdim. Daha vermeyeceğim. Türk kadını dediğin, az biraz etli butlu olur” dedi.

Işın Karaca, Manavgat’ın Kızılağaç bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde sahneye çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Karaca, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Karaca’nın oğlu Erda da yabancı şarkı söyledi. Şarkılarının arasında sık sık kendisini dinleyenlerle sohbet eden Işın Karaca, bir hayranının mide küçültme ameliyatının ardından çok kilo verdiğini söylemesi üzerine, “Birkaç sene önce ameliyat oldum. Çok sıkı diyet yaptım ve 40- 50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur” dedi.

Nemden dolayı sahnenin sürekli ıslanması üzerine Işın Karaca, “Bu sahneyi iyice bir silelim. Ayağım kayıp düşeceğim, ondan sonra sabah akşam magazin basını beni konuşacak. Zaten bu konuda mimliyim” diye konuştu.

- Reklam -
Önceki İçerikSwastika’ya benzeyen oyun makinesi tepki çekti
Sonraki İçerikFenerbahçe – Gazişehir Gaziantep maçının ardından
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarEditör -

Emlak piyasasında kriz

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2019 Temmuz ayında sadece 102.236 adet konut satıldı
Devamını Oku
YazarlarEditör -

Mamak, Ankaralıya depremi hatırlattı

Sabah ezanının üzerinden üç beş dakika geçmişti. O anda algılayamadığınız bir sarsıntı önce bacaklarınıza sonra da tüm bedeninize yayıldığında bir rahatsızlık geçirdiğinizi düşünüyorsunuz.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Kampanya başladı

Politika faizini % 4.25 indiren merkez bankası, ticari bankaların kredi musluklarını açmasını ve parasal genişleme ile ekonomiyi canlandırma ve talepte artış beklentisindeydi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

YPG’li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Yabancılara konut satışları yedi ayda yüzde 64.5 arttı

Türkiye’de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Mamak parkeye çıktı

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 2019-2020 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü modele dudak uçuklatan hediye

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, geçtiğimiz gün 22'nci yaşını kutlayan sevgilisi Kylie Jenner'a dudak şeklinde bir kolye hediye etti.
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Candan Erçetin’den Bodrum konseri

BODRUM'da sahne alan şarkıcı Candan Erçetin, hayranlarına keyifli gece yaşattı.
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Kainat güzelinin Antalya sevdası

Miss Universe 2014'te ikinci olan Ukraynalı Diana Harkusha (25), yaz tatili için Antalya'ya geldi. Antalya'yı çok sevdiğini söyleyen Harkusha, bir gün burada yaşamak istediği belirtti.
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Cinsel ilişkiye doyamıyorum diyen yıldız dekoltesi ile şaşı etti

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulan Aşk Adası yıldızı, kırmızı elbisesiyle yürek hoplattı!
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

Emlak piyasasında kriz

Mamak, Ankaralıya depremi hatırlattı

Kampanya başladı

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR