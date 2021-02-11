Işıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, toprağa verildi

Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen TIR’a kullandığı otomobille arkadan çarpıp ölen Sezer Şeker (37), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi D-100 karayolunda meydana geldi. Sezer Şeker, yönetimindeki 54 H 5902 plakalı otomobil ile ilerlerken trafik ışıklarında duran araçları geç fark etti. Otomobil, 67 BA 023 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Araçta sıkışan Şeker, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şeker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sezer Şeker için bugün öğle namazından sonra Sakarya’nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde bulunan evinin bahçesinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Şeker, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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